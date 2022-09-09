ABD'li ara bulucu Lübnan-İsrail deniz ihtilafının çözümü konusunda iyimser

İsrail ile Lübnan arasındaki tartışmalı deniz sınırı meselesinde ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu yineledi.

İsrail ile Lübnan arasındaki tartışmalı deniz sınırı meselesinde ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu yineledi.

Hochstein, Lübnan temasları kapsamında başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edildi.

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Hochstein, "Müzakere sürecinde önemli gelişmeler var ve anlaşmaya varılması hususunda iyimserim." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili, görüşmeye ilişkin daha fazla bilgi vermezken İsrail'in Lübnan'a yanıtı hakkında da herhangi bir detaya girmedi.

Hochstein, son olarak 31 Temmuz'da Beyrut'a gelmiş ve yine görüşmeler sonrasında "anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu" ifade etmişti.

Önceki ziyarette olduğu gibi Lübnan tarafından da henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İsrail ve Lübnan deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakereler başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." demişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile 1 yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.???????