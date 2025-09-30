ABD'li Aktivist Stumo: 'Ülkemi Seviyorum Ama Hükümetimden Dehşet Duyuyorum'

Küresel Sumud Filosu'na katılan ABD'li aktivist Tor Stumo, ABD hükümetinin Gazze'deki soykırıma ortak olmasının yanı sıra finanse etmesi nedeniyle de dehşete kapıldığını bildirdi.

Washington'dan filoya katılan Stumo, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun son durumuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Filoda durumun her zaman karmaşık olduğunu ifade eden Stumo, profesyonel denizciler olmadıklarını, farklı ülkeden gelen sıradan siviller olduklarını söyledi.

Stumo, yeni ve yüksek kapasiteli teknelere sahip olmadıklarını, bunların eski balıkçı tekneleri olduğunu belirterek "Her gün elektrik sorunları, motor sorunları, birçok sorun yaşıyoruz. Ancak yine de mücadele ediyoruz. Gazze'den yaklaşık 300 deniz mili uzaktayız, Mısır açıklarındayız. Tüm insansız hava aracı (İHA) bombalamalarına, mekanik sorunlara rağmen moralimiz hala yüksek. Gazze'ye çok yakınız ve pes etmeyeceğiz." dedi.

Sivil hayatta deniz mühendisi olduğunu ve ticaret gemilerinde çalıştığını kaydeden Stumo, filoya katılmadan önce Washington'da Filistin için gönüllü bir aktivist olarak çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Stumo, "Ülkemi seviyorum. Amerikalı olmaktan memnunum ama bir şeyi sevmek, aynı zamanda onun kusurlarını da anlamak anlamına geliyor. ABD hükümetinin bu soykırıma sadece ortak olmasının yanı sıra finanse etmesi de beni dehşete düşürüyor. Parayı biz sağlıyoruz, lojistik ve silah desteği sağlıyoruz. (Gazze'de) Her gün keskin nişancı mermileriyle parçalanmış küçük çocukları görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hangi silah ve mermilerin Gazzeli çocukları öldürdüğünü bilmediğini kaydeden Stumo, ancak ülkesi ABD'nin desteği olmadan her gün bu çocukların ölmeyeceğini bildiğini dile getirdi.

Stumo, "Bir ABD'li olarak buraya gelmek benim görevim. Çünkü vergilerim bu çocukları öldürmek ve bu soykırımı yapmak için harcandı. Burada olmak ve hükümetime, sevdiğim ülkeye, bu korkunç eylemi durdurması için baskı yapma çağrısında bulunmak, benim görevim." diye konuştu.

İsrail'in filoyu durdurmak istediğini ve kendilerine saldırdığını söyleyen Stumo, barışçıl bir yardım misyonu olduklarının altını çizdi.

"Biz burada açlık çeken bir halka yardım götürüyoruz"

Stumo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyi doğru yapıyoruz. Gazze'deki Filistin halkına yasa dışı olarak uygulanan bu ablukayı kırmaya çalışıyoruz. Bizi durdurmaya hakları yok ve bizi kaçırmak, batırmak veya saldırmak için yasal bir dayanakları yok. (İsrail) Onlar çizgiyi aşıyor. Biz hukuku savunuyoruz. Dolayısıyla ülkelerimizin oluşturulmasına yardımcı oldukları uluslararası hukuka inandıkları ve vatandaşlarını korudukları sürece elbette bu, çok basit. Biz burada açlık çeken bir halka yardım götürüyoruz. Bunu barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuka tam uyum içinde yapıyoruz."

İsrail'in son yıllarda herhangi bir çatışmada toplamda olduğundan daha fazla Birleşmiş Milletler (BM) çalışanını öldürdüğünü belirten Stumo, İsrail'e hala BM oturumlarına katılma hakkının verilmesini eleştirerek bunu bir "sahte onur" olarak niteledi.

"Her şey normalmiş gibi davranırsak işler asla düzelmez"

Stumo, İsrail'in Gazze'de etnik temizlik ve soykırım uygulayan bir ülke olduğunu belirterek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, son BM Genel Kurulu toplantısında birçok ülkenin sırtını dönmesinin kendisini cesaretlendirdiğini kaydetti.

Netanyahu'nun konuşmasını boş bir kalabalığa yaptığını hatırlatan Stumo, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kitlesel katliamlar gerçekleştiren bu insanlara normalmiş gibi davranırsak, her şey normalmiş gibi davranırsak işler asla düzelmez. Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) neden sahibiz? Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) neden sahibiz? Gazze'de her gün ölen masum çocuklar, kadınlar ve erkekler var. UCM'nin bir karar almış olması onlar için ne ifade ediyor? BM üyelerinin çoğunun İsrail'i kınaması onlar için ne ifade ediyor? Bu soykırımın liderinin (Netanyahu) BM Genel Merkezi'nde konuşmaya davet edilmesi bana hiçbir anlam ifade etmiyor."