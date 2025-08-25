ABD'li aktivist Kadıköy'deki bireysel eylemle Gazze'nin sesi olmak istiyor

ABD'li müzisyen, seyyah ve aktivist Cassandra McLaughlin, yaklaşık 2 yıldır İsrail'in saldırıları altında yaşamak zorunda bırakılan Gazzelilere dikkati çekmek için yaptığı bireysel eylemlerle dünyada örnek olmak istiyor.

Yaklaşık 3 ay önce ilk kez Türkiye'ye gelen 28 yaşındaki McLaughlin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yaşanan kıtlık ve uygulanan açlık politikası karşısında bir şeyler yapamamaktan rahatsızlık duymaya başladı.

Daha önce de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen kitlesel eylemlere katılan McLaughlin, insanların bireysel olarak da Gazze için bir şeyler yapması gerektiğini düşünüp, Kadıköy'de sessiz eylem başlattı.

McLaughlin, eylem sırasında "Allah, Gazze'nin hesabını devletten değil bizden soracak" yazılı bir döviz taşıdı.

Çevredeki insanlarca desteklenen McLaughlin'in eylemi kısa süre sonra sosyal medyada yoğun ilgi gördü.??????????????

Aktivist McLaughlin AA muhabirine, 2020'nin Mayıs ayında ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından boğazına basılmasının ardından hayatını kaybetmesine yönelik başkent Washington'da düzenlenen "Siyahilerin hayatı değerlidir" (Black Lives Matter, BLM) eylemlerine katıldığını anlattı.

Burada ilk kez Filistin'le alakalı bir yazı görerek, Gazze'de yaşananların farkına vardığını dile getiren McLaughlin, İngiltere'de bulunduğu dönemde Filistin için düzenlenen kitlesel eylemlere katıldığını söyledi.

McLaughlin, "Filistin hareketi Londra'da çok kalabalık. Orada yaklaşık 3 yıl kaldım ve birçok gösteriye katıldım. Orada sık sık protestolar yapılıyor, kamplar oluyor. Fon çalışmaları yapılıyor." dedi.

Filistin ve Gazze için kitlesel eylemlerin yanı sıra bireysel hareketlerin de önemli olduğuna dikkati çeken McLaughlin, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bir eylem yapmak tuhaf gelebilir ancak yeteri kadar diyaloğun olmadığını gördüm. Bireysel protestoların yeterince yapılmadığını fark ettim. İfade özgürlüğü benim için çok önemli ve farkındalık oluşturmak için bireysel eylem yapmaya karar verdim. Gazze'de yaşanan feci şeylerden sonra, çekilen acılar ve yaşanan açlık nedeniyle sessiz kalmayı reddettim. İnsanlar burada günlük hayatlarını yaşıyor ve olaylar onları etkilemiyor. Türkiye'de bazı insanlar Filistin meselesinin sadece bir Arap ve Müslüman meselesi olduğunu düşünüyor. Ancak kesinlikle öyle değil. Bu bir insanlık meselesi. Öncelikle bir insanım ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak gerekiyor.

"Hiç olumsuz bir görüşe denk gelmedim"

Cassandra McLaughlin, Kadıköy'ün sokaklarında Filistin'e ilişkin çok sayıda çizimin ve görselin olmasının kendisini bu eylemi burada yapmaya ittiğini kaydetti.

Bireysel eylemine insanların çok destek verdiğini vurgulayan McLaughlin, "Çoğu kişi 'bravo, eylemini sürdür' dediler. 'Özgür Filistin' sloganları attılar. Çeşitli sorular sordular. Çok harika geri dönüşler aldım. Hiç olumsuz bir görüşe denk gelmedim." diye konuştu.

Eylemin videosunun başkaları tarafından sosyal medyada paylaşıldığını belirten McLaughlin, burada da çok olumlu yorumlar yapıldığını dile getirdi.

McLaughlin, eylemin sessiz bir protesto olduğunun altını çizerek, "İnsanlar benim gibi birinin böyle bir eylemi yapması karşısında çok şaşırdı. Hiç konuşmadım, sadece elimdeki dövizi kaldırdım. Önüme ve arkama sembolik olarak ayna taktım. Böylece herkes kendine dönüp bakmasına fırsatı bulsun." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar Filistin konusunda konuşmayı bırakmamalı"

Türkiye'de çoğu insanın Filistin'deki acının farkında olduğuna işaret eden McLaughlin, şunları söyledi:

"Ancak Gazze'de yaşananların hangi seviyeye geldiğinin farkında değiller. Ayrıca tarihi hakkında beni şaşırtan şöyle bir detay var. Filistin halkının zamanında topraklarını sattıkları düşünülüyor. İnsanlar 1948'deki Nakba olayından, ondan önce imzalanan Balfour Deklarasyonu hakkında bilgileri yok. Türkiye'de insanlar Filistin ile Gazze'ye destek veriyorlar ancak tam olarak ne yapmaları gerektiği konusunda emin değiller. Bazıları bunun sadece Arapların problemi olduğunu, onları etkilemediğini düşünüyor. Ancak durum böyle değil. Bu şu ana kadar insanlığın geçtiği en büyük sınavıdır. Konuya nasıl dikkatimizi vermemiz gerektiği geleceğimizi belirleyecek."

Aktivist McLaughlin, insanların bireysel olarak Filistin ve Gazze için birçok şey yapabileceğini aktararak, Filistin konusunda konuşmayı bırakmamasının önemine dikkati çekti.

"Ailemizle, arkadaşlarımızla, iş arkadaşlarımızla, sokaktaki insanlarla bu konuyu konuşmalıyız. Sadece sosyal medyada olan bir olay gibi bakmamalıyız." diyen McLaughlin, bu konuda bol miktarda kaynak bulunduğunu belirtti.

"Eğer Filistin'i özgürleştirirsek, dünyayı özgürleştiririz"

McLaughlin, boykot listelerinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Paramızı kime verdiğimizin farkında olmak zorundayız. Dolar meselesi stratejik ve etkileyici bir konu. Satın alırken nereden alacağımız hakkında çok daha fazla düşünmeliyiz. Dünyanın her neresinde olursa olsun insanlara kendi toplumlarında benzer eylemleri yapmaları için onlara ilham vermek istiyorum. Eğer Filistin'i özgürleştirirsek, dünyayı özgürleştiririz." dedi.

Bireysel eylemlerini sürdüreceğini belirten McLaughlin, Türkiye'de sosyal medyada başlatılan "Gazze için bir ses" etkinliğinde aktif rol alacağını da sözlerine ekledi.