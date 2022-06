ABD'li Akademisyen: Çin'in Başarısının Ardında Çkp'nin Liderliği Yatıyor

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, esas olarak, karayolları, demiryolları, limanlar ve köprüler inşa ederek Çin'i Asya, Avrupa ve Afrika'daki ülkelerle birleştiren bir bağlantı projesi olduğunu söyleyen ABD'li ekonomist Khairy Tourk, "Bu inisiyatif aynı zamanda insanlar arasında da bağlantı kuruyor. Bu, medeniyetler diyaloğu yoluyla kurulan bir bağlantı" dedi.

CHICAGO, 27 Haziran (Xinhua) --'nin Chicago kentinde yer alan Illinois Institute of Technology bünyesindeki Stuart School of Business'ta ekonomi profesörü olan Khairy Tourk, Çin'in büyümesinin tüm dünyanın çıkarına olduğunu söyledi. Tourk, Xinhua ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, Çin'de mutlak yoksulluğun ortadan kaldırılmasını ülkenin son on yılda elde ettiği en büyük başarı olarak niteledi. Uzun yıllardır kalkınma üzerine çalışan bir ekonomist olarak daha önce aşırı yoksulluğun her zaman var olacağını kabul etmeyi öğrendiğini söyleyen Tourk, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma vizyonu sayesinde, "fikrini değiştirdiğini" açıkladı. Tourk, Çin'in başarısının arkasındaki en önemli sebeplerden birinin ÇKP'nin liderliği olduğunu söyledi. 2013'ten bu yana Çin Renmin Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Tourk yıllar boyunca yaz döneminde yaptığı eğitim ve araştırmalar neticesinde, Ocak 2022'de yayınlanan "Kuşak ve Yol İnisiyatifi-- Yetersiz küresel düzene karşı Çin'in çözümü" adlı kitabı yazdı.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, esas olarak, yollar, demiryolları, limanlar ve köprüler inşa ederek Çin'i Asya, Avrupa ve Afrika'daki ülkelerle birleştiren bir bağlantı projesi olduğunu söyleyen Tourk, "Bu aynı zamanda insanlar arasında da bağlantı kuruyor. Bu medeniyetler diyaloğu yoluyla bir bağlantı" dedi. Pek çok gelişmekte olan ülkenin altyapıdan yoksun olduğuna dikkat çeken akademisyen, "İşte o zaman Çin devreye giriyor. Çin rekor bir sürede altyapı inşa etmek için hem paraya hem de deneyime sahip" dedi. Tourk, inisiyatifin Afrika'nın sanayileşmesi için gereken "temellere öncülük ettiğini" söyledi. Tourk, Çin'e yaptığı ziyaretlerle ilgili olarak ise "Renmin'de kalmaktan gerçekten keyif aldım. Öğrenciler çok çalışkandı. Akademideki arkadaşlarımla da yakın dostluklar kurdum" dedi ve ekledi: "Ve bu ziyaretler, Çin'in ne kadar hızlı değiştiğini dolaysız olarak görmemi sağladı." Tourk, yine de iki şeyin değişmediğini söyledi: "Çin halkının iyi kalpli doğası ve lezzetli Çin mutfağı."

Xinhua / Güncel