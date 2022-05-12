ABD'li 32 tur operatörü ve seyahat acentesi İstanbul'da ağırlandı

İSTANBUL (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri'nden 32 tur operatörü ve seyahat acentesi sahibi İstanbul'da gezdirildi. ABD Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirerek "Bugün Kültür ve Turizm Bakanı ile görüştük. Bakanın hedefi 500 bin ABD'li ziyaretçi. Bu sayının gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. ABD'de Türkiye hakkında reklamlar var. Küresel seviyede reklamlar. Reklamlar görsel olarak gerçekten inanılmaz. Şunu söylemeliyim ki herkes ABD'li gezginler hakkında iyimser olabilir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı(TGA) ABD'li 32 tur operatörü ve Seyahat acentesini İstanbul'da ağırladı. 10 Mayıs'ta İstanbul'a gelen seyahat acente temsilcileri ve tur operatörleri bugün de İstanbul'da Balat gibi tarihi semtleri dolaştı. 32 kişilik gruba eşlik eden ABD Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale, Atatürk Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü. Ardından kafile Galataport ile ilgili de bilgi aldı. Kafilenin yarın ABD'ye dönmesi bekleniyor.

"İSTANBUL BENİM FAVORİ ŞEHİRLERİMDEN BİR TANESİ"

"BAKANIN HEDEFİ 500 BİN ABD'Lİ ZİYARETÇİ"

USTOA Başkanı Terry Dale "ABD'den Türkiye'ye ziyaretçi sayısının artacağını söyleyebilirim. Bugün Kültür ve Turizm Bakanı ile görüştük. Bakanın hedefi 500 bin ABD'li ziyaretçi. Bu sayının gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. ABD'de Türkiye hakkında reklamlar var. Küresel seviyede reklamlar. Reklamlar görsel olarak gerçekten inanılmaz. Şunu söylemeliyim ki herkes ABD'li gezginler hakkında iyimser olabilir. Çünkü buraya gelmek isteyenler ile omuz omuza olacağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel