ABD, Kuzey Kore'nin Nükleer Silahsızlanma Politikasını Sürdürüyor

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma hedefinin sürdürüldüğünü açıkladı. Bu açıklama, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanma konusunda görüşmelere açık olabileceğine dair ifadeleriyle çelişiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin politikasının "tam nükleer silahsızlanma" hedefi doğrultusunda sürdüğünü açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Sözcü, ABD'nin " Kuzey Kore'nin tam nükleer silahsızlanmasını hedefleyen politikasının sürdüğünü" kaydetti.

ABD'li sözcünün "tam nükleer silahsızlanma" vurgusunun ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Washington'un nükleer silahsızlanma talebinden vazgeçmesi durumunda görüşmelere açık olabileceğine dair açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac da 17 Eylül'de başkent Seul'de yaptığı açıklamada, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Güney Kore ile ABD'nin geleneksel olarak paylaştığı nihai hedeftir." ifadesini kullanmıştı.

