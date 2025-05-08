ABD, Kuzey Kore'nin Füze Denemelerini Kınadı

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM), Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerini kınadığını bildirdi.

INDOPACOM tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerine ilişkin, "ABD bu eylemleri kınıyor ve Kuzey Kore'yi daha fazla hukuka aykırı ve istikrarsızlaştırıcı eylemden kaçınmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füze denemelerinin, ABD askeri personeli ya da toprakları ile bölgedeki müttefikleri için "bir tehdit" oluşturmadığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore füze denemeleri yapmıştı.

Ülkenin Wonsan bölgesinden, yerel saatle 08.10 ile 09.20 arasında birkaç kısa menzilli balistik füze, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) fırlatılmıştı.

Kuzeydoğu yönüne ilerleyen ve azami 100 kilometre irtifaya ulaşan füzeler, havada yaklaşık 800 kilometre mesafe kat ederek denize düşmüştü.

Japonya Savunma Bakanlığı da füzelerin tamamının ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin (MEB) dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.