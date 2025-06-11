ABD Küçük İşletmelerinde Belirsizlik Devam Ediyor

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Mayıs ayında küçük işletmeler arasındaki belirsizlik yüksek seyrini sürdürdü. İyimserlikte toparlanma olsa da, işletme sahipleri iş koşulları ve satış büyümesi konusunda daha olumlu beklentiler bildirdi.

WASHİNGTON, 11 Haziran (Xinhua) -- ABD'de küçük işletmeler arasındaki belirsizlik, mayıs ayında da yüksek seyrini sürdürdü.

Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu Baş Ekonomisti Bill Dunkelberg, "Mayıs ayında küçük işletmelerde iyimserlik konusunda biraz toparlanma olsa da küçük işletme sahipleri arasında belirsizlik yüksek düzeyde kaldı. Belirsizliğin ana kaynakları ortadan kalkıncaya kadar ekonomide zorluklar yaşanma devam edecek olsa da, işletme sahipleri iş koşulları ve satış büyümesi konularında daha olumlu beklentiler bildirdi" dedi.

Federasyonun salı günü yayımladığı küçük işletme iyimserlik endeksine göre mayıs ayında küçük işletme sahiplerinin net yüzde 1'i mevcut stokları "çok düşük" olarak değerlendirdi. Bir önceki aya göre 7 puan artış gösteren bu oran, Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu seviye, anketin tarihindeki en büyük aylık artış oldu.

Daha iyi iş koşulları bekleyen işletme sahiplerinin net yüzdesi nisan ayına göre 10 puan artarak net yüzde 25'e yükseldi.

Daha yüksek gerçek satış hacimleri bekleyen işletme sahiplerinin net yüzdesi nisan ayına göre 11 puan artarak net yüzde 10'a yükseldi. Bu bileşen, küçük işletme iyimserlik endeksindeki iyileşmeye en fazla katkı sağlayan bileşen olarak öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce geniş kapsamlı gümrük vergileri uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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