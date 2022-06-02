ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı - Haberler

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ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı

ABD yönetimi, Küba'ya yönelik tüm uçuş yasaklarını kaldırma kararı aldı.

ABD yönetimi, Küba'ya yönelik tüm uçuş yasaklarını kaldırma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulaştırma Bakanlığına gönderdiği mektupta, Küba uçuşlarına uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Blinken, Küba'ya uçuşların açılmasının Kübalıların yararına ve ABD'nin dış politika çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti.

Bakanlığın bunun üzerine, Küba'ya uygulanan ve tüm uçuşları kapsayan yasağı kaldırdığını kaydeden Blinken, iki ülke arasındaki uçuşların sürdürülebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Küba'ya yönelik getirdiği bazı kısıtlamaları mayısta kaldırmıştı. Biden'ın kararıyla Küba'nın başkenti Havana dışındaki kentlere uçuşların ve aile birleşimi programlarının yeniden başlatılacağı duyurulmuştu.

Küba'ya eğitim veya iş amaçlı grup ziyaretlerine de izin verileceği ve bu ülkeye her 3 ay için 1000 dolarlık para gönderme sınırının da kaldırıldığı açıklanmıştı.

Ocak 2020'de dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni bir talimata kadar başkent Havana dışında Küba'ya yapılan tüm uçuşları yasakladıklarını duyurmuştu.

Pompeo alınan karara, "Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini" gerekçe göstermişti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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