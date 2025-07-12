ABD, Küba Devlet Başkanı ve Yetkililerine Yaptırım Uygulayacak

ABD hükümeti, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve diğer bazı Kübalı yetkililere yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Lopez Miera, Alvarez Casas ve birçok Kübalı yetkiliye vize kısıtlaması getirildiğini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Küba hükümetinin önde gelen yetkililerinin ağır insan hakları ihlallerine karıştıkları gerekçesiyle "7031(c) maddesi" uyarınca yaptırım listesine alındıkları bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise paylaşımında, "Küba Kısıtlama Listesi" ile "Küba Yasaklı Konaklama Tesisleri Listesi"nin güncellendiğini ve aralarında "Torre K" otelinin de bulunduğu Küba hükümetiyle bağlantılı 11 tesisin bu listelere eklendiğini duyurdu.

Rubio, "ABD, Küba halkının insan haklarını ve temel özgürlüklerini savunmaya devam edecek ve hiçbir gayrimeşru, diktatör rejimin burada hoş karşılanmadığını açıkça ortaya koyacaktır." ifadesini kullandı.