ABD, Kosova'daki UNMIK Misyonu'nun Kapatılmasını Savunuyor

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu (UNMIK) için 'israf' ifadesini kullanan ABD yönetimi, bu misyonun artık kapatılması gerektiğini belirtti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Bartos, Kosova'da bir güvenlik krizi olmadığını ve misyonun işlevinin kalmadığını vurguladı.

BİRLEŞMİŞ ABD yönetimi, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu (UNMIK) için "israf" ifadesini kullanarak, bu misyonun artık işlevine son verilmesi gerektiğini savundu.

BM Güvenlik Konseyi, bugün Kosova'daki gelişmeleri ele almak üzere toplandı.

Toplantıda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden BM Yönetim ve Reform Sorumlusu Büyükelçi Jeff Bartos, UNMIK'in varlığı için "israf" ifadesini kullanarak artık bu misyonun kapatılması gerektiğini belirtti.

Bartos, Kosova'da artık bir güvenlik krizi bulunmadığını, dolayısıyla UNMIK'in Kosova'da herhangi bir görevinin kalmadığını söyledi.

"Bir barışı koruma misyonunun nihai hedefi, misyona olan ihtiyacı ortadan kaldıracak koşulları sağlamak olmalıdır." diyen Bartos, ABD yönetiminin, BM'deki gereksiz ve israfçı harcamaları tespit edip ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Bartos, Washington'un UNMIK'in geçmişteki katkılarını kabul ettiğini, ancak misyonun verimsiz hale geldiğini savunarak, "Gerçek şu ki UNMIK, barış gücü personeli olmayan şişkin bir barışı koruma misyonudur." dedi.

UNMIK bütçesinin yüzde 81'inin personel maaşlarını ve diğer kuruluşların üstlenebileceği destek faaliyetlerini finanse ettiğini savunan Bartos, BM'deki Kosova ile ilgili mevcut toplantıları da "performans odaklı" olarak niteledi ve bunların "kuruma zarar verdiğini" ve acil küresel krizlerin kaynaklarını tükettiğini ifade etti.

Bartos, konseyin UNMIK'in varlığını gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, Kosova ve Sırbistan'a da aralarındaki gerilimin düşürülmesi ve karşılıklı olarak barış ve istikrarı inşa etmek için çalışmaları çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin 10 Haziran 1999 tarihli 1244 sayılı kararıyla kurulan UNMIK, Kosova halkının kapsamlı bir özerkliğe sahip olabileceği geçici bir Kosova yönetimi sağlamak amacıyla görev yapıyordu.

Kosova'nın 2008'de bağımsızlık ilan etmesinin ardından ülkedeki güvenliğin, istikrarın ve insan haklarına saygının teşvik edilmesine odaklanacak şekilde görev tanımı değiştirilen UNMIK'in Kosova'da şu an çoğu sivil yaklaşık 350 personeli bulunuyor.

Kosova, ABD ve Türkiye dahil 108 ülke tarafından tanınıyor. Ancak komşusu Sırbistan, Kosova'yı kendi topraklarının bir parçası olarak görmeye devam ediyor.

