Kongreye canlı bağlandı! Hava sahasının kapatılmasından ümidini eksen Zelenski, ABD'den savunma sistemi istedi
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Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD Kongresi'ne bir konuşma gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerden bu yana Ukrayna hava sahasının kapatılması yönünde çağrı yapan ancak bu talebi kabul edilmeyen Zelenski, son çare olarak ABD ve diğer ülkelerden S-300 tipi savunma sistemi talebinde bulundu. Zelenski, Rusya'yı durdurmanın tek yolunun bu sistemlerin Ukrayna'ya verilmesi olduğunu savundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Her geçen gün saldırılarının dozunu biraz daha artıran Rusya, bu sabah saatlerinde Kiev ve Odessa'da yeni saldırılar düzenledi.
Karada Rus işgalcilere karşı önemli bir direniş gösteren Ukrayna ordusu, Rus hava güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda ise çaresiz kalıyor. Zaman zaman sivil yerleşim yerlerini hedef alan Rus güçler, bugüne kadar çok sayıda binayı yok etti.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise bugün ABD Kongresi'ne yaptığı konuşmada havadan gelen saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalardan beri "Hava sahasını kapatın" çağrısında bulunan Zelenski'ye olumsuz yanıt gelmişti. Zelenski, bu konuda istediklerini alamamalarının ardından yeni bir talepte bulundu.
Zelenski, ABD ve diğer ülkelerden S-300 tipi savunma sistemi istediklerini belirterek, "Bir uçuşa yasak bölge istiyoruz, çok fazla bir şey mi istiyoruz. Uçuşa yasak bölge çok fazla ise bir alternatif istiyoruz. Hava savunma sistemleri ve uçaklar istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında yaptırımlarla ilgili konuşan Zelenski, şöyle devam etti: "Biden'a kararlılığı ve demokrasiye desteğinden dolayı müteşekkirim. ABD'ye attığı adımlardan dolayı minnettarım. Rusya'yı ekonomik olarak sıkıştırmış bulunuyoruz. Bu en karanlık anda size daha fazlasını yapma çağrısında bulunuyoruz. Daha fazla yaptırımlara ihtiyaç var. Yeni yaptırımlarla Rusya'nın savaş makinesini durdurmalıyız. Rusya durana kadar her gün yaptırımlar uygulayın. Tüm ABD şirketlerinin derhal Rus pazarından çıkmasını bekliyoruz. Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli. Barış, para kazancından daha önemlidir Yeni araçlarla Rusya'nın işgalini durdurmalıyız. Yeni uluslararası kurumlara, yeni ittifaklara ihtiyaç var."
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022