Kongreye canlı bağlandı! Hava sahasının kapatılmasından ümidini eksen Zelenski, ABD'den savunma sistemi istedi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Her geçen gün saldırılarının dozunu biraz daha artıran Rusya, bu sabah saatlerinde Kiev ve Odessa'da yeni saldırılar düzenledi.

HAVA SALDIRILARI UKRAYNA'YI ZORLUYOR

Karada Rus işgalcilere karşı önemli bir direniş gösteren Ukrayna ordusu, Rus hava güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda ise çaresiz kalıyor. Zaman zaman sivil yerleşim yerlerini hedef alan Rus güçler, bugüne kadar çok sayıda binayı yok etti.

ABD KONGRESİ'NE HAVADAKİ SIKINTIYI ANLATTI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise bugün ABD Kongresi'ne yaptığı konuşmada havadan gelen saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalardan beri "Hava sahasını kapatın" çağrısında bulunan Zelenski'ye olumsuz yanıt gelmişti. Zelenski, bu konuda istediklerini alamamalarının ardından yeni bir talepte bulundu.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İSTİYORUZ"

Zelenski, ABD ve diğer ülkelerden S-300 tipi savunma sistemi istediklerini belirterek, "Bir uçuşa yasak bölge istiyoruz, çok fazla bir şey mi istiyoruz. Uçuşa yasak bölge çok fazla ise bir alternatif istiyoruz. Hava savunma sistemleri ve uçaklar istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA DURANA KADAR YAPTIRIM UYGULAYIN"

Sözlerinin devamında yaptırımlarla ilgili konuşan Zelenski, şöyle devam etti: "Biden'a kararlılığı ve demokrasiye desteğinden dolayı müteşekkirim. ABD'ye attığı adımlardan dolayı minnettarım. Rusya'yı ekonomik olarak sıkıştırmış bulunuyoruz. Bu en karanlık anda size daha fazlasını yapma çağrısında bulunuyoruz. Daha fazla yaptırımlara ihtiyaç var. Yeni yaptırımlarla Rusya'nın savaş makinesini durdurmalıyız. Rusya durana kadar her gün yaptırımlar uygulayın. Tüm ABD şirketlerinin derhal Rus pazarından çıkmasını bekliyoruz. Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli. Barış, para kazancından daha önemlidir Yeni araçlarla Rusya'nın işgalini durdurmalıyız. Yeni uluslararası kurumlara, yeni ittifaklara ihtiyaç var."