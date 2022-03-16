ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy: "Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli"
AA - Hakan Çopur - Güncel
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ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy: "Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli"
ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy: "Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Hakan Çopur - Güncel