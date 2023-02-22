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ABD Kongresinde Virginia eyaletini ilk kez siyahi bir kadın milletvekili temsil edecek

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ABD Kongresinde Virginia eyaletini ilk kez siyahi bir kadın milletvekili temsil edecek

NEW ABD'de Virginia eyaletinde yapılan seçimleri kazanan Demokrat Jennifer McClellan, Kongrede bu eyaleti temsil edecek ilk siyahi kadın milletvekili olarak kayıtlara geçti.

NEW ABD'de Virginia eyaletinde yapılan seçimleri kazanan Demokrat Jennifer McClellan, Kongrede bu eyaleti temsil edecek ilk siyahi kadın milletvekili olarak kayıtlara geçti.

Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde 2017'den beri Virginia'yı temsil eden milletvekili Donald McEachin'in 28 Kasım 2022'de kanserden vefat etmesi üzerine, 21 Şubat'ta eyaletin 4. seçim bölgesinde "özel seçimler" yapıldı.

Seçimleri, oyların yüzde 74,1'ini alarak Cumhuriyetçi rakibi Leon Benjamin'i yenen hukukçu ve siyasetçi McClellan kazandı.

McClellan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçmenlerine teşekkür ederek, "Sizin için çalışmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Kongrede eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dahil birçok Demokrat üyenin desteğini arkasına alan McClellan, aralıkta yapılan parti içi ön seçimlerinde oyların yüzde 84'ünü almıştı.

1972 doğumlu McClellan, Virginia eyalet senatosunda 2017'den beri Demokrat Parti üyesi olarak görev yapıyordu.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Milletvekili Virginia Güncel Haberler

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