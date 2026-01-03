Haberler

CNN: Trump yönetimi, Venezuela konusunda Kongre liderlerini bilgilendirmeye başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, Venezuela'da düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması ile ilgili olarak Kongre liderlerini bilgilendirmeye başladı. Saldırıların ardından Maduro, olağanüstü durum ilan etti.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, Venezuela'ya düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması konusunda Kongre liderlerini bilgilendirmeye başladığı belirtildi.

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Venezuela'da yaşananlar konusunda Kongre liderlerini bilgilendirmeye başladı.

Trump yönetimi, operasyonun Kongreyi bilgilendirmeden yapılmasının personelin güvenliği amacıyla olduğunu belirtmişti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı
Ağaçlar kökünden söküldü, prefabrik evler bile uçuyor! Vatandaşlara 'Sokağa çıkmayın' uyarısı

Ağaçlar kökünden söküldü, prefabrikler uçuyor! Sokağa çıkmayın uyarısı
Yüksel Yıldırım'dan Musaba açıklaması: Sadettin Saran'a mesaj attım

Yüksel Yıldırım'dan bomba açıklamalar: Sadettin Saran'a mesaj attım
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı
Maduro hangi ülkeye götürülecek? ABD'li senatörden ilk ipucu

Maduro hangi ülkeye götürülecek? ABD'li senatörden ilk ipucu
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır