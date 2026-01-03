CNN: Trump yönetimi, Venezuela konusunda Kongre liderlerini bilgilendirmeye başladı

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, Venezuela'ya düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması konusunda Kongre liderlerini bilgilendirmeye başladığı belirtildi.

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Venezuela'da yaşananlar konusunda Kongre liderlerini bilgilendirmeye başladı.

Trump yönetimi, operasyonun Kongreyi bilgilendirmeden yapılmasının personelin güvenliği amacıyla olduğunu belirtmişti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.