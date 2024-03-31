ABD Kongresi Üyesi Netanyahu'ya tepki: 'Daha fazla bomba göndermek mantıksız'

NEW ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, "ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil." dedi.

ABC'de konuşan Maryland eyaleti Demokrat Senatorü Van Hollen, Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımları engellemesine rağmen İsrail'e daha fazla bomba gönderilmesini eleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze konusundaki söylemlerini, eylemleri ile desteklemesi gerektiğini belirten Van Hollen, "Netanyahu'nun ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil." ifadesini kullandı.

Van Hollen, "Benim görüşüme göre, Netanyahu hükümeti Gazze'ye daha fazla yardım sağlayana kadar, kelimenin tam anlamıyla açlıktan ölmek üzere olan insanlara yardım edene kadar daha fazla bomba göndermemeliyiz." diye konuştu.

Netanyahu hükümetine Amerikan vergi mükelleflerinin dolarlarıyla tek taraflı açık çek vermek yerine iki yönlü bir yol bulunması gerektiğine vurgu yapan Van Hollen, Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda Biden'a, elindeki "İsrail'e silah yardımı kozu"nu kullanmasını önerdi.

Van Hollen, "Kuzey Gazze'ye yapılan insani yardım sevkiyatının üçte biri geçen ay engellendi. Kuzeydeki Erez Geçidi'ni açıp yardım alabilirsiniz. Yani çocuklar açlıktan ölüyor." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun savaş suçu işleyip işlemediği şeklindeki soruyu ise geçiştiren Van Hollen, bu konuda İsrail hükümetinin tam olarak niyetinin ne olduğuna dair, ilerleyen süreçte ortaya çıkan duruma göre bir karar verileceğini savundu.