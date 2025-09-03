ABD Kongresi üyeleri ve bazı mağdurlar, Epstein dosyasının tamamının açıklanmasını istedi

ABD Kongresi üyeleri ve bazı kadın mağdurlar, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasının müşteri listesi dahil açıklanması için Kongre binası önünde toplanarak çağrı yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Thomas Massie, Ro Khanna ve Marjorie Taylor Greene ile Epstein'ın tuzağına düşmüş 10'dan fazla kadın mağdur, Kongre binasının önünde basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri, kalabalık basın grubu ve mağdurlara destek vermek üzere gelen Amerikalılar tarafından takip edilen basın toplantısında Epstein'ın müşteri listesinin yayımlanması için sundukları yasa tasarısına destek istedi.

Kongrenin Demokrat üyesi Ro Khanna, açılış konuşmasında, "Amerikalılar, çok basit bir soru soruyor: Dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesinde hem yabancı hem de yerli yozlaşmış özel çıkar gruplarının, dosyaların yayımlanmasını engellemesi, hükümetimiz üzerinde sıkı bir kontrol kurması ve Epstein dosyalarının tamamının yayımlanmasını önlemesi nasıl mümkün olabilir?" diye sordu.

Adalet Bakanlığının uyguladığı sansürü eleştiren Khanna, Epstein dosyasının tamamının açıklanması için sundukları yasa tasarısını daha fazla Kongre üyesinin imzalaması çağrısında bulundu.

Khanna, tasarıya 212 Demokrat ve 4 Cumhuriyetçi Kongre üyesinin destek verdiğini belirterek, "Dosyaların yayımlanmasını sağlamak için sadece iki imzaya daha ihtiyacımız var." dedi.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Massie de Adalet Bakanlığını şeffaf olmamakla eleştirerek, "Şimdiye kadar yayımladıkları sayfalara baktıysanız büyük ölçüde sansürlenmiş olduklarını görürsünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Massie, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi hükümetin diğer üyelerinin, Epstein'ın müşteri listesinin "aldatmaca" olduğu yönündeki söylemlerine de tepki gösterdi.

"Bunun bir aldatmaca olarak adlandırılması utanç verici. Umarım bugün bunu açıklığa kavuşturabiliriz." diyen Massie, bunun gerçek ve gerçek mağdurların şu an kendileriyle birlikte olduğunu vurguladı.

Basın toplantısında Trump'a yakınlığıyla birlikte son zamanlarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını açıkça eleştirmesiyle gündemde olan Greene de Epstein mağdurlarına desteğini ortaya koyarak, konunun siyasi sınırları aşmasının önemine ve adalet için mücadelenin gerekliliğine işaret etti.

Kongre üyesi Greene, "Epstein bilgilerini kapsamlı şekilde inceleyip yayımlayarak hükümetin cinsel istismarcıların yanında olmadığını Amerikan halkına gösterin." dedi.

Greene, Trump yönetimini, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Adalet Bakanlığı tarafından saklandığını öne sürdüğü gerçeklerin açığa çıkarılması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Greene, Epstein'ın müşteri listesinin eline geçmesi halinde "korkmadan yayımlayacağının" sözünü verdi.

Epstein'ın fuhuş ağına düşen bazı kadın mağdurlar da bundan sonra kız çocuklarının bir daha böyle bir tuzağa düşmemeleri için dosyanın tamamıyla aydınlatılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Temsilciler Meclisi üyeleri Cumhuriyetçi Massie ile Demokrat Khanna, Adalet Bakanlığının Epstein belgelerini 30 gün içinde yayımlamasını zorunlu kılacak yasa tasarısı sunmuştu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti.

İnceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Adalet Bakanlığı, Epstein'ın suçlarında rol alan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan Maxwell ile üst düzey federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaşmıştı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'ın "müşteri listesinin olmadığını" ileri sürmüştü.