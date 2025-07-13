ABD Kongresi'nden 'Timsah Alcatraz' Tutukevine Ziyaret Açıklaması

ABD Kongresi'nin Florida eyaleti Temsilciler Meclisi üyeleri, "Timsah Alcatraz" olarak bilinen ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip yeni tutukevine, ilk ziyaretlerinin engellenmesini mahkemeye taşımalarının ardından "sınırlı" şekilde giriş izni verildiğini açıkladı.

Florida eyaletinin Temsilciler Meclisi üyeleri, yaptıkları ziyaretin ardından basına bilgi verdi.

Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Debbie Wasserman Schultz, düzensiz göçmenlerin tutulduğu ünitelerin ziyaretine izin verilmediğini; bunun yerine henüz kullanılmayan, kafes şeklindeki alanların gösterildiğini belirtti.

Wasserman Schultz, her bölümde tutukluların içme suyu ve tuvalet kullanım koşullarının hijyenik olmadığını gördüklerini; ayrıca mutfakta yaptıkları incelemelerde düzensiz göçmenlerin yeterince beslenmediği izlenimi edindiklerini söyledi.

Bir diğer Temsilciler Meclisi üyesi Maxwell Alejandro Frost da, göçmenlerin tutulduğu ünitelerde denetimlerinin engellendiğini ve gözaltı merkezlerindeki tıbbi tesisleri görmelerine izin verilmediğini vurguladı.

Frost, gördükleri ortamın ürkütücü olduğunu belirterek, "Demokrat, Cumhuriyetçi ya da başka biri olmanız fark etmez; herkesin buradaki durumdan derin bir utanç duyması gerekiyor." dedi.

Temsilciler Meclisi üyelerinden Darren Soto da, gezinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptığımız denetimde gördüğümüz şey, bu tesisin tehlikeli, israf dolu ve tamamen acımasız bir siyasi gösteri olduğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Soto, tesiste halihazırda yaklaşık 900 düzensiz göçmenin tutulduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini aktardı.

ABD Kongresi Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin, "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasiteli yeni tutukevini ziyaret etme talepleri, geçen hafta "güvenlik endişesi" gerekçesiyle reddedilmişti.

Bunun üzerine üyeler, Florida Valisi Don DeSantis ile tesis yetkililerine karşı mahkemeye başvurmuştu.

Eyaletin doğal yaşam alanı Everglades bölgesinde, Dade-Collier Eğitim ve Geçiş Havaalanı üzerine inşa edilen "Timsah Alcatraz" tutukevinin açılışı, ABD Başkanı Donald Trump ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in katılımıyla gerçekleşmişti.

Tel örgülerle bölümlere ayrılan tesisin Florida'ya yıllık maliyetinin 450 milyon dolar olacağı, bu tutarın bir kısmının Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Barınak ve Hizmetler Programı'ndan karşılanacağı belirtilmişti.