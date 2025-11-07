Haberler

ABD Kongresi'nden Netanyahu'ya Urgent Yıkım Kararına Tepki

Güncelleme:
ABD'de 104 Kongre üyesi, İsrail'in Batı Şeria'da bazı evlerin yıkım kararını geri çekmesi için ortak bir mektup gönderdi. Mektupta, bu yıkım kararının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve İsrail'e olan desteği zayıflatma riski taşıdığı belirtiliyor.

ABD'de 104 Kongre üyesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Aralarında Jamie Raskin, Jerrold Nadler ve Jim Himes gibi Demokrat isimlerin de bulunduğu 104 Kongre üyesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, işgal altındaki Batı Şeria'daki Umm al-Kheir köyünde evlerin yıkımına karşı ortak bir mektup gönderdi.

Yıkım emrinin derhal geri çekilmesinin zorunlu olduğuna işaret edilen mektupta, bu durumun İsrail'de "yerleşimci aşırılığı konusunda derin endişelerin bulunduğu bir döneme" denk geldiği vurgulandı.

Mektupta, bu durumun yalnızca köyün savunmasız sakinleri için değil, "ABD siyasi yelpazesinde İsrail'e verilen desteğin daha da aşınması" konusunda da tehlike oluşturduğu kaydedildi.

Yıkım kararının "acımasız, haksız ve uluslararası hukukun açıkça ihlali" olarak nitelendirildiği mektupta, "Bu zulme uğramış toplumun maruz kaldığı devam eden zararlar, uluslararası tecrit ve öfke biçiminde İsrail'i de rahatsız edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
