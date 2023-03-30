ABD Kongresi'nde Washington'ın artan suç oranları, eğitim ve ekonomik sorunları konuşuldu

ABD Kongresi'nde yapılan komite toplantısında, başkent Washington'ın mali durumu, eğitim sistemindeki aksaklıklar son yıllarda artan suç oranları konuşuldu.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, açılış konuşmasında, 2019'dan bu yana başkentte ekonominin gerilediğini, suçların "dramatik şekilde arttığını ve eğitim seviyelerinin düştüğünü" belirterek, "şehrin mali durumu darmadağın." diye konuştu.

"Suç istatistikleri tek başına şok edici." diyen Comer, aynı zamanda D.C. (Columbia Bölgesi) olarak bilinen şehirde cinayetlerin 2019'dan bu yana yüzde 37, araba hırsızlığının ise geçen yılın bu zamanına göre yüzde 105 arttığını belirtti.

Komite Başkanı, başkentin 2022'de, ABD şehirleri arasında lise mezuniyet oranlarında ise sondan dördüncü sırada yer aldığını, bu durumu tersine çevirmek için bir şeyler yapılması gerektiğini kaydetti.

D.C. Konsey üyeleri kendini savundu

D.C. Konsey Başkanı Phil Mendelson, Finans Müdürü Glen Lee ve D.C. Polis Sendikası Başkanı Gerggory Pemberton ile birlikte başkentle ilgili tasarının konsey üyesi Charless Allen, Komiteye verdikleri ifadede kendilerini savundu.

Allen, D.C.'deki durumun düzelmesi için polis memurlarının işe alınması ve şiddet içeren suçlarla mücadele gibi konuları ele almak için konseyin attığı ve atacağı adımlara değindi.

Konsey üyesi, söz konusu suçların, "bölgede kaçakçılığı yapılan yasa dışı ateşli silahlardaki önemli artıştan kaynaklandığını" vurgulayarak, Kongre'den bu konuda destek istedi.

Allen ayrıca, D.C.'nin adalet sistemi üzerindeki federal yönetimin kontrolünü "saçmalık" olarak nitelerken, suçları kovuşturma veya hüküm giymiş kişileri cezalandırma konusunda başkentin hiçbir yerel denetime sahip olmadığını kaydetti.

ABD Anayasasına göre Kongre, Washington D.C.'yi denetleme hakkına sahipken, başkentin yönetiminden sorumlu D.C. Konseyi, tüm mevzuatını yasalaştırmadan önce Kongre'nin incelemesine sunması gerekiyor.