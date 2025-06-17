ABD Kongresi'nde İran'a Müdahaleye Karşı Tasarı Hazırlanıyor

ABD Temsilciler Meclisi'nin iki kanadından da üyelerin bulunduğu bir grup, Washington yönetiminin İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşta yer almasını engellemeye yönelik bir karar tasarısı hazırlıyor.

ABD Kongresi'nde savaş karşıtlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Parti üyesi Temsilci Thomas Massie X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a müdahalesini yasaklayacak bir karar alınması için çalışma yaptığını duyurdu.

Massie, "Bu bizim savaşımız değil. Ama öyle olması durumunda bile, Kongre bu tür meselelere Anayasamıza göre karar vermeli." ifadelerini kullandı.

Kentucky Temsilcisi Massie, ABD'nin İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara dahil olmasını engellemek amacıyla Kongre'ye, savaş yetkilerinin kısıtlanması için iki parti tarafından da desteklenen bir tasarı sunacağını belirtti.

Kongre'nin Demokrat üyesi Temsilci Ro Khanna da X hesabındaki paylaşımında, Massie ile söz konusu karar tasarısına liderlik edeceğini açıkladı.

Paylaşımında, bu karar tasarısının ayrıcalıklı olacağını belirten Khanna, "İran'la savaş istemiyoruz. Her üyenin tarafını belli etmesinin zamanı geldi. Bizi Irak'a götüren neoconlarla mı yoksa Amerikan halkıyla mı aynı taraftasınız?" ifadesini kullandı.

Massie ve Khanna'nın paylaşımlarına, Alexandria Ocasio-Cortez ve Don Beyer gibi bazı Demokrat Temsilcilerden de destek geldi.

ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarında, İran'a karşı İsrail'in saldırılarını desteklediğini açıkça ifade ederken, diğer taraftan İran'ın nükleer silaha asla sahip olmaması gerektiği söylüyor ve Tahran yönetimini nükleer silah elde etmesini engelleyecek bir anlaşma masasına oturtmaya zorluyor.