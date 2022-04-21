ABD Kongresi güvenlik tehdidi nedeniyle boşaltıldı

ABD Kongre Polisi, Kongre yerleşkesinin "potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı" nedeniyle boşaltılması talimatı verdi.

Kongre Polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre Polisi, Kongre yerleşkesine muhtemel bir tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi.