ABD Kongresi Eleştirilere Rağmen Devasa Askeri Harcama Yasasını Kabul Etti

WASHINGTON, 16 Aralık (Xinhua) -- ABD Kongresi Perşembe günü, yaklaşık 858 milyar ABD doları tutarında yıllık savunma yetkilendirme yasasını kabul etti.

WASHINGTON, 16 Aralık (Xinhua) -- ABD Kongresi Perşembe günü, yaklaşık 858 milyar ABD doları tutarında yıllık savunma yetkilendirme yasasını kabul etti.

ABD Senatosu, 2023 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) Temsilciler Meclisi'nden geçmesinden bir hafta sonra onayıp imzalanmak üzere Beyaz Saray'a gönderdi.

NDAA, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) 816,7 milyar dolar ve ABD Enerji Bakanlığı'nın ulusal güvenlik programına 30,3 milyar dolar yetki veriyor.

Yasa ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın "enflasyonun etkileriyle mücadele etmek" için talep ettiği bütçenin tavanını 45 milyar dolar artırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, askeri faaliyetlere yaptığı yüksek harcamalar nedeniyle ağır bir şekilde eleştiriliyor. 2021'de ABD askeri harcamaları dünya toplamının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyordu ve sonraki dokuz ülkenin toplamından daha fazlaydı.

Güvenlik Politikası Reformu Enstitüsü'nün eş kurucularından Stephen Semler, Çarşamba günü yayınlanan analiz yazısında, 2023 NDAA'nın ABD askeri harcamalarını "Soğuk Savaş'ın zirve dönemindeki Pentagon bütçelerini bile utandıracak" bir düzeye çıkaracağını yazdı.

"Enflasyonist dönemlerde, Biden ve Kongre'nin çoğu, Pentagon'un daha fazla para alması ve halkın daha az alması gerektiğini düşünüyor" görüşünü savunan Semler, "Biden, NDAA'nın tarihi tavan rakamını onaylarken, giderek artan hayat pahalılığı krizinin ortasında halka yardım edecek herhangi bir yasa önermedi." dedi.

ABD Kongresi'nin eski üyesi Justin Amash geçen hafta paylaştığı bir Twitter mesajında, "Kongre'deki Demokratların çoğunluğu savaş karşıtı değil ve Kongre'deki Cumhuriyetçilerin çoğunluğu mali açıdan muhafazakar değil" ifadelerini kullanmıştı.

Amash, "Ayrıca iki taraf da temsili hükümeti umursamıyor" diye yazdı.