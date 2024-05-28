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ABD Kongre Üyesi Tlaib: İsrail'in Refah'a saldırısı kasıtlıydı

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ABD Kongresinin Filistin kökenli tek Kongre Üyesi Rashida Tlaib, İsrail'in Refah'a son saldırısıyla ilgili, 'Bu saldırı kasıtlıydı. Siz kazara devasa sayıda çocuğu ve onların ailelerini tekrar ve tekrar öldürüp sonra 'bu bir hataydı' diyemezsiniz.' ifadesini kullandı.

ABD Kongresinin Filistin kökenli tek Kongre Üyesi Rashida Tlaib, İsrail'in Refah'a son saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı kasıtlıydı. Siz kazara devasa sayıda çocuğu ve onların ailelerini tekrar ve tekrar öldürüp sonra 'bu bir hataydı' diyemezsiniz." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tlaib, İsrail'in Refah'a yönelik son saldırısına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Tlaib, açıklamasında, "Bu saldırı kasıtlıydı. Siz kazara devasa sayıda çocuğu ve onların ailelerini tekrar ve tekrar öldürüp sonra 'bu bir hataydı' diyemezsiniz. Soykırımcı manyak Netanyahu Filistinlileri etnik olarak temizlemek istediğini bize söylemişti. Sayın Başkan ne zaman ona (Netanyahu'ya) inanacaksınız?" değerlendirmesini yaptı.

Yaşananlar

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına dün saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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