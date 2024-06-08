ABD Kongre Üyesi AIPAC'in Kongre Üzerindeki Etkisini İtiraf Etti

ABD Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı röportajda, Amerikan- İsrail Siyasi Eylem Komitesi'nin (AIPAC) Kongre üzerindeki etkisini itiraf etti.

Massie, Carlson'ın sosyal medya platformu YouTube üzerinden yayınladığı röportajda, AIPAC'in bugün siyasi faaliyet komitesi olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

AIPAC'ın kendi tarafına çekmek için Kongre üyesi adaylara "ev ödevi" gibi yazılar yazdırdığını dile getiren Massie, "Bu bir koşullandırma taktiği. Onlar için basit bir şey yapmanı istiyorlar. Bu yazıları notlandırmıyorlar, sadece senin bir aday olarak onlar için bir şeyler yapacağını görmek istiyorlar, çünkü bunu yaparsan Senato üyesi olduğunda da onların istediklerini yapma ihtimalin yüksek olur." ifadelerini kullandı.

Massie, 2012 yılında AIPAC'ın bir talebini reddetmesiyle komite ile arasında gerilimin yaşandığını hatırlatarak, bunun üzerine AIPAC'in hakkında karalama kampanyaları başlattığını söyledi.

AIPAC'ın karalama kampanyalarını, ABD'deki Evanjelik Hristiyan Kilisesi üzerinden yürüttüğünü belirten Massie, "İsrail için Birleşmiş Hristiyanlar adında bir örgütleri var ve burada Evanjelikleri bir nevi koordine ediyorlar." dedi.

Massie, AIPAC'ın ABD'de Yabancı Ajan Kayıt Yasası'nı (FARA) ihlal ettiğine de işaret ederek, yasa gereğince ABD dışındaki hükümetlerin lobiciliğini yapan kişi veya grupların sicil kaydı oluşturması gerektiğini, ancak AIPAC'ın bunu yapmadığını kaydetti.

Kendisi dışında bütün Cumhuriyetçi kongre üyelerinin iletişimde olduğu bir "AIPAC kişisi" olduğunu belirten Massie, AIPAC'ın Kongre üyelerinin İsrail seyahatlerini de finanse ettiğini aktardı.

Massie, sadece iki elin parmağı kadar Cumhuriyetçi Kongre üyesinin bu seyahatlere katılmadığını da sözlerine ekledi.