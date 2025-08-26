ABD Kongre Üyelerinden İsrail'in Hastane Saldırısına Sert Tepki

ABD Kongre Üyesi Nydia Velazquez ve Rashida Tlaib, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Velazquez, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Nasır Hastanesine yönelik kasıtlı ve korkunç saldırıları doktorları, gazetecileri ve kurtarma görevlilerini öldürdü. Bir hastane asla savaş alanı olmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

Nydia Velazquez, "ABD, bu savaş suçlarını finanse etmeye devam edemez." ifadesini kullandı.

Temsilciler Mecisi Üyesi Tlaib de Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "soykırımcı rejimi silahlandırmayı destekleyen her Amerikalı politikacının" bu katliamın sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

İsrail ordusu Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.