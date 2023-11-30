ABD Kongre üyelerinden Beyaz Saray önündeki Gazze için açlık grevine destek

ABD'de bir grup Kongre üyesi, Beyaz Saray önünde Gazze'de "kalıcı ateşkes" talebiyle açlık grevi başlatan aktivistler, oyuncular ve yerel siyasetçileri ziyaret ederek eylemlerine destek verdi.

ABD'de bir grup Kongre üyesi, Beyaz Saray önünde Gazze'de "kalıcı ateşkes" talebiyle açlık grevi başlatan aktivistler, oyuncular ve yerel siyasetçileri ziyaret ederek eylemlerine destek verdi.

Beyaz Saray önünde, aralarında ünlü oyuncu Cynthia Nixon'ın da bulunduğu bir grup aktivist, oyuncu ve yerel siyasetçinin başlattığı açlık grevi sürerken ABD Kongre üyelerinden eyleme destek geldi.

Grev yapanları ziyaret eden Kongre üyelerinin arasında bulunan Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, burada yaptığı konuşmada, milyonlarca ABD'linin Gazze'deki şiddetin son bulması için çağrı yaptığını anımsattı.

"Masum sivillere tekrar bombalanmadan önce birkaç gün müsaade vermenin insani hiçbir yanı yok"

Tlaib, Gazze'de çatışmalara verilen "insani ara"ya işaret ederek "Dostlarım, masum sivillere tekrar bombalanmadan önce birkaç gün müsaade vermenin insani hiçbir yanı yok. Bu şiddete kalıcı bir şekilde son verilmesi ve tekrar şiddetin başlatılmaması çağrısında bulunuyoruz. Geçici ara yeterli değil. Hemen şimdi kalıcı ateşkese ihtiyaç var." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Kongre üyeleri için "çirkin ve utanç verici" ifadelerini kullanmalarını eleştiren Tlaib, "Asıl, masum sivillerin ve çocukların bombalanması çirkin ve utanç vericidir. Ateşkese, şiddetin ve cinayetlerin bitmesine destek vermeyi reddetmek çirkin ve utanç vericidir." diye konuştu.

"ABD hükümeti de buna göz yumuyor ve suç ortağı oluyor"

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jonathan Jackson da açlık grevine katılan herkese cesaretleri ve ahlaki duruşları için teşekkür ederek "Çok fazla çocuk öldü. Biz burada konuşurken çok fazla masum acı çekiyor. Bunun son bulmasını talep ediyoruz." çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi Üyesi Jamaal Bowman ise "Toplu katliamlara dair birçok şey okuyoruz ve bunlardan birini yaşadığımıza inanamıyorum. ABD hükümeti de buna göz yumuyor ve suç ortağı oluyor." eleştirisini yaptı.

Ateşkes çağrısı yapmanın, Hamas'a destek vermek anlamına gelmediğini belirten Bowman, "Ateşkes çağrısı yapıyoruz çünkü kimsenin ölmesini istemiyoruz. İsraillilerin de ölmesini istemiyoruz. Yahudilerin ölmesini istemiyoruz. Antisemitizmden nefret ediyor ve bunu kınıyoruz. Ancak her hayat değerlidir." ifadelerini kullandı.

Kongre üyesi Cori Bush, kalıcı bir ateşkes olmadan, acı ve gözyaşının artacağına işaret ederek "Hemen kalıcı bir ateşkes sağlayamazsak, Filistinliler son kez yemek yiyip aileleriyle son kez bir arada olacak." dedi.

Oyunculardan ateşkes çağrısı

Açlık grevi yapan gruptaki ABD'li oyuncu Nixon ise Filistin asıllı ABD'li Şair Zeina Azzam'ın "Write My Name (Adımı Yazın)" şiirini okuyarak Filistinli ailelerin, hava saldırılarında ölmeleri durumunda kimlik tespiti için çocuklarının kollarına ve bacaklarına isimlerini yazdığına işaret etti.

Oyuncu Denee Benton da ABD Başkanı Joe Biden'a, Gazze'deki "yıkıma destek vermeyi bırakma" ve çözüm için çalışma çağrısı yaptı.

ABD'li Kongre üyeleri ve grev yapanlar, düzenledikleri anma töreninin ardından, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 15 binden fazla Filistinlinin bazılarının isimlerini okudu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 71 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım'da bir tarih belirtmeden "insani ara"nın uzatıldığını duyururken Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.