ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya Yaptırım Uyguladı

Güncelleme:
ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Armando Benedetti'yi yaptırım listesine ekledi. Hazine Bakanlığı, bu kişilerin uyuşturucu kaçakçılığına olan katkıları nedeniyle ağır yaptırımlarla karşılaşacaklarını açıkladı.

NEW ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da aralarında olduğu 4 ismi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'nin "özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine" eklendiği, bu kişilere yaptırım uygulanacağı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yazılı açıklamasında, Petro'nun iktidara gelmesinden bu yana Kolombiya'daki kokain üretiminin on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını, Petro'nun uyuşturucu kartellerinin artmasına izin verdiğini ve bu faaliyetleri durdurmayı reddettiğini savundu.

Bessent, "Bugün Başkan Trump, ulusumuzu korumak ve ülkemize uyuşturucu kaçakçılığına müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça belirtmek için güçlü adımlar atıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Petro'yu hedef alarak, "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor." demişti.

Petro'nun Kolombiya'da kötü bir yönetim sergilediğini savunan Trump, bu ülkeye yapılan tüm ödemeleri durdurduklarını ve Kolombiya ile ilişkilerini yeniden düzenlediklerini söylemişti.

Kolombiya'da üretilen uyuşturucu maddelerin Meksika üzerinden ABD'ye getirildiğini iddia eden Trump, bu ülkeye ciddi yaptırımlar uygulamaya başladıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

