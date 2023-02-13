ABD, kendisine ait balonların Çin hava sahasına girdiğine ilişkin iddiaları reddetti

NEW Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin hava sahasına ABD'ye ait yüksek irtifa balonlarının girdiğine ilişkin iddiaları reddederek, "Çin üzerinde balon uçurmuyoruz. Bu kesinlikle doğru." dedi.

Amerikan MSNBC kanalında katıldığı bir programda konuşan Kirby, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin'in ABD'ye ait yüksek irtifa balonlarının geçen yıldan beri Çin hava sahasında 10'dan fazla yasa dışı uçuş gerçekleştirdiği iddialarına yanıt verdi.

Kirby, bu iddiaların "kesinlikle doğru olmadığını" belirterek, "Çin üzerinde balon uçurmuyoruz. Bu kesinlikle doğru." ifadesini kullandı. Diğer taraftan Çin ile diplomatik ilişkilerin devam ettiğine işaret eden Kirby, "Casus balonla ilgili endişelerimiz hakkında Çinli liderlerle doğrudan iletişim kurma olanağına sahibiz. Özel oturumlarda da bu konudaki endişelerimizi dile getirdik zaten." şeklinde konuştu.

Kirby, ABD ordusunun Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürmesiyle ilgili soruları da yanıtladı. Bu uçan nesneler hakkında henüz ellerinde net bir bilgi olmadığını söyleyen Kirby, bilgiler ortaya çıktıkça Amerikan halkıyla paylaşacaklarını kaydetti.

Bu nesnelerin ticari veya akademik amaçlı ve tamamen zararsız olabileceğine işaret eden Kirby, söz konusu uçan nesnelerin Çin casus balonuna kıyasla oldukça küçük boyutta olduklarını söyledi. Kirby, hafta sonu tespit edilen üç uçan cisimle ilgili Kanada dışında yabancı devlet yetkilileriyle görüşme gerçekleştirmediklerini belirtti.

Kirby, diğer taraftan "birçok ülke ve kıtanın üzerinden geçen Çin yüksek irtifa balonlarıyla" ilgili görüşmeler yaptıklarını aktararak, hava sahalarını dikkatli bir şekilde izleyeceklerinin ve ulusal güvenlikleri için gerekli adımları atacaklarının altını çizdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili de Kirby, havalar ısınmaya başladıkça çatışmaların yoğunlaşmasını beklediklerini söyledi. Kirby, bu kapsamda Ukrayna'ya gerekli desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.