ABD Kaybetti, Türkiye Kazandı' Paylaşımıyla gündem olan diş hekimi sahte çıktı

Twitter'da oluşturulan yeni bir hesaptan yapılan "USA bir öğrenci kaybetti, Türkiye bir Diş Hekimi kazandı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bizlere uşak olmayı öğretemediği gibi ailem beni yabancı memleketlere hizmet edeyim diye okutmadı. Önce Vatan" paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu paylaşıma beğeni ve destek yağdı. Zafer Partisi'nin kurucusu Ümit Özdağ da genç kıza destek verenler arasındaydı.

Ancak hesabın gerçek bir kullanıcıya ait olmadığına dair şüpheye düşen sosyal medya kullanıcıları da vardı. Söz konusu hesap paylaşımlarına devam etti fakat sonunda proje olduğunu itiraf eden bir paylaşımda bulundu.