ABD, Katar ve Bahreyn'in diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararını memnuniyetle karşıladı

NEW ABD, Katar ve Bahreyn'in diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararının Orta Doğu'yu daha entegre, istikrarlı ve müreffeh hale getirecek önemli bir adım olduğunu belirterek, bunu memnuniyetle karşıladı.

NEW ABD, Katar ve Bahreyn'in diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararının Orta Doğu'yu daha entegre, istikrarlı ve müreffeh hale getirecek önemli bir adım olduğunu belirterek, bunu memnuniyetle karşıladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, ABD'nin iki yakın ortağı ve "NATO dışı önemli müttefik" statüsündeki Bahreyn ve Katar arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Joe Biden yönetiminin göreve gelmesinden bu yana ABD'nin, ortakları arasında bölgesel entegrasyon, gerilim azaltma ve yakınlaşmayı teşvik etmek için çalıştığını aktaran Sullivan, şu ifadelere yer verdi:

"Bahreyn ve Katar'ın önemli üyeleri olduğu tamamen birleşmiş bir Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), daha entegre ticari, ekonomik ve savunma düzenlemeleri de dahil, daha istikrarlı ve müreffeh bir Orta Doğu bölgesinin tesisine yönelik önemli bir adım."

Sullivan, ABD ve halkının da çıkarına olan daha entegre, istikrarlı ve müreffeh bir bölgeye yönelik ortak vizyonu ilerletmek adına ülkesinin, tüm ortaklarıyla çalışmayı dört gözle beklediğini bildirdi.

Suudi Arabistan'da 5 Ocak 2021'de düzenlenen El-Ula zirvesi ile Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Arap dörtlüsü tarafından Katar'a karşı 3 yıldan fazla bir süre önce ilan edilen boykot sonlandırılmıştı.

Ancak Doha ile Manama arasında henüz çözülmemiş sorunların varlığı sebebiyle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması gecikmişti.

Katar ve Bahreyn, bugün, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verdi.