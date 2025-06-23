ABD, Katar'daki Vatandaşlarına Sığınak Uyarısı Yaptı

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ABD'nin Katar Büyükelçiliği, bölgedeki gerginlikler nedeniyle ABD vatandaşlarına sığınaklara gitme çağrısında bulundu. İran'ın ABD üslerine yönelik potansiyel misillemelerine karşı önlem olarak yapılan bu çağrının yanı sıra, Katar Dışişleri Bakanlığı da hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

NEW ABD'nin Katar Büyükelçiliği, bölgedeki gerginlik nedeniyle ülkedeki ABD vatandaşlarına sığınaklara gitmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin Katar Büyükelçiliği, internet sitesinden açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, "Aşırı tedbir amacıyla, ABD vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar sığınaklarda kalmalarını öneriyoruz." uyarısı yapıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

ABD'nin Katar'da bulunan Al-Udeyd Hava Üssü, 8 bin ABD personeli ile Orta Doğu'da bulunan askeri üslerin en büyüğünü oluşturuyor.

Katar'daki üs dahil, Orta Doğu'da değişik bölgelerindeki askeri üslerinde ABD'nin yaklaşık 40 bin personeli bulunuyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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