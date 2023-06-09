ABD-Karayipler Liderler Toplantısı'nda güvenlik konuları ön plana çıktı

NEW Bahamalar'ın başkenti Nassau'da gerçekleşen ABD- Karayipler Liderler toplantısında bölgedeki güvenlik sorunları ön plana çıktı.

1973 yılından beri Bahamalar'a en üst düzey resmi ziyareti düzenleyen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Bahamalar Başbakanı Philip Davis'le birlikte ABD- Karayipler Liderler Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Harris, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, toplantı kapsamında "güvenlik ve silah kaçakçılığı", "Doğu Karayipler'de gelişmiş diplomatik temsil", "Haiti krizi" ve "ABD- Karayipler arasında iklim değişimiyle mücadele ortaklığı" başlığıyla yeni girişimler açıkladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın deneyimli bir savcıyı " Karayipler'deki Silah Takibatları Koordinatörü" atayacağını bildiren Harris, Dışişleri Bakanlığı'nın da Trinidad ve Tobaga'da yakın zamanda kurulan "Silah Suçları İstihbarat Birimi"ni desteklemeye devam ettiğini aktardı.

Harris, ABD'nin Haiti için ilave 53,7 milyon dolarlık yardım sağlayacağını açıkladı.

ABD'nin Haiti hükümetine "Haiti Çok Uluslu Suç Soruşturma Birimi" kurulmasına destek vereceğini ifade eden Harris, Karayipler genelindeki adli analiz kabiliyetinin uluslararası standartlara ulaştırılması için de destek sağlanacağını duyurdu.

Harris, ABD'nin Karayipler'de iki yeni büyükelçilik açılması için de işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

İklim değişimiyle mücadele alanında ABD'nin Karayip ülkelerine iklim değişimine uyum sağlama, direnç geliştirme ve temiz enerjiyi yaygınlaştırmak için mali yardım sağlayacağını belirten Harris, iklim değişimi alanındaki deneyimlerini de bölgeyle paylaşacaklarını ifade etti.