ABD, Karayip Denizi'nde Uyuşturucu Kaçakçılığını Önlemek İçin Gemiyi Batırdı

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayip Denizi uluslararası sularında uyuşturucu taşımakta şüpheli bir gemiyi batırarak, içindeki 6 kişinin ölmesine yol açan operasyonu açıkladı. Bu, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik en son saldırı olarak kaydedilirken, tartışmalar da beraberinde geldi.

WASHINGTON, 25 Ekim (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Karayip Denizi'nin uluslararası sularında uyuşturucu kaçakçılığı yapan gemiyi batırdığını ve gemide bulunan 6 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Bu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı şüphelenilen bir gemiye yönelik ilk gece saldırısı ve eylül ayından bu yana onuncu saldırı oldu. Bu saldırılarla birlikte ABD'nin bu operasyonlarında ölenlerin sayısı 40'ın üzerine çıktı.

Hegseth, cuma günü erken saatlerde sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada imha edilen geminin uyuşturucu taşıdığını ve bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasından geçtiğini ve ABD tarafından resmi olarak terör örgütü olarak tanımlanan Venezuela kökenli Tren de Aragua karteline ait olduğunu söyledi. Hegseth, saldırının uluslararası sularda gerçekleştiğini de belirtti.

Beyaz Saray 2 Ekim'de ABD Kongresi'ne ABD'nin terörist grup olarak tanımlanan uyuşturucu kartelleriyle "uluslararası olmayan bir silahlı çatışma" içinde olduğunu bildirmiş, ancak bu grupların isimlerini açıklamamıştı.

Saldırılar, Kongre'deki Demokratlar tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi olan Rhode Island Senatörü Jack Reed, ABD hükümetinin saldırılar için "inandırıcı bir yasal gerekçe, kanıt veya istihbarat sunmadığını" söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise sık sık Washington'ın eylemlerini hükümetini devirme ve Latin Amerika'da ABD'nin askeri etkisini genişletme girişimleri olarak kınıyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da bu ayın başlarında ABD hükümetinin denizde uyuşturucu şüphelilerini öldürmesinin "cinayet" olduğunu söylemişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
