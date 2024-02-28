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ABD Kara Kuvvetleri 24 Bin Kadroyu Kaldırmayı Planlıyor

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ABD Kara Kuvvetleri, değişen güvenlik ortamı ve savaşın gelişen karakteri ışığında ordunun yeniden yapılanması kapsamında 24 bin kadroyu kaldırmayı planlıyor. Yapılanmanın, Kara Kuvvetlerinin asker sayısı ile kanunen belirlenen asker sayısı arasındaki makası daraltma imkanı tanıyacağı belirtiliyor.

ABD Kara Kuvvetlerinin, "değişen güvenlik ortamı ve savaşın gelişen karakteri ışığında" ordunun yeniden yapılanması kapsamında 24 bin kadroyu kaldırmayı planladığı belirtildi.

Kara Kuvvetleri, internet sitesinden yayımlanan "Ordu Kuvvet Yapısının Dönüşümü" başlıklı raporda, yeniden yapılanmaya ilişkin planını duyurdu.

Raporda, "Değişen güvenlik ortamı ve savaşın gelişen karakteri ışığında ordu, teknolojik olarak gelişmiş askeri güçlere karşı büyük ölçekli muharebe operasyonları yürütmeye yeniden odaklanmaktadır. Ordu, bu gereklilikleri karşılamak için yeni kabiliyetler üretmeli ve kuvvet yapısını yeniden dengelemelidir." ifadelerine yer verildi.

Yapılanmanın, Kara Kuvvetlerinin 494 bin askeri barındıracak şekilde tasarlanan kuvvet yapısı ile kanunen 445 bin olarak belirlenen asker sayısı arasındaki makası daraltma imkanı tanıyacağı vurgulanan raporda, asker sayısındaki üst sınırın düşürülmesinin ordunun kuvvet yapısının dengelenmesi planının bir parçası olduğu ifade edildi.

Raporda, mevcut 24 bin kadronun kaldırılmasının planlandığı bildirilirken, söz konusu değişikliğin sadece norm kadro yapısını içerdiği ve hiçbir askerin görevinden ayrılmayacağına dikkati çekildi.

Kara Kuvvetlerinin mevcut kadrolarını dolduracak sayıda yeterli askerin bulunmadığına işaret edilen raporda, birkaç yıl içinde asker sayısında da bir artış görüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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