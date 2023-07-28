ABD, Kanada ve Meksika Fentanil Kaçakçılığıyla Mücadelede İşbirliğini Sürdürecek

ABD, Kanada ve Meksika, fentanil kaçakçılığıyla mücadelede ortaklığın devam etme kararı aldı. Üç ülke, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kovuşturmanın yoğunlaştırılması, ara kimyasalların tedarikini zorlaştırma, sınırlarda daha etkin önlemler alınması, eğitim ve tedavi gibi konuları belirledi. ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanilden hayatını kaybediyor.

NEW ABD, Kanada ve Meksika tarafından yasa dışı fentanil kaçakçılığıyla ilgili toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, sentetik uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeki ortaklığın devamı kararı alındığı bildirildi.

ABD tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, Meksika'da gerçekleşen İkinci Üçlü Fentanil Komitesi Toplantısı'nda alınan kararla, aşırı doz kullanımı nedeniyle her yıl binlerce kişinin ölümüne sebep olan fentanil maddesinin kaçak yollarla yayılmasını engelleme konusunda "üç ülkenin işbirliğinin devam edeceği" kaydedildi.

Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez, ABD İç Güvenlik Danışmanı Dr. Elizabeth Sherwood-Randall ve Kanada Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Danışmanı Jody Thomas'ın liderliğinde gerçekleşen toplantı sonrasında, "sentetik uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusundaki ortak taahhüde yönelik eylemleri ilerletme ve genişletme" çabalarının sürdürüleceği açıklandı.

Ortak açıklamada, üç liderin, söz konusu mücadele için öncelikli olarak, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kovuşturmanın yoğunlaştırılması, yasa dışı fentanil yapmak için kullanılan ara kimyasalların tedarikini zorlaştırmak, sınırlarda daha etkin önlemler alınmasının yanında bireyleri madde kullanımının riskleri konusunda eğitmek ve bağımlılara tedavi sağlamak gibi konuları belirlediği bilgisi paylaşıldı.

Üç ülke ayrıca ele geçirilen yasa dışı uyuşturucular ve uyuşturucu kaçakçılığı eğilimleri konusundaki bilgileri derhal paylaşmak için "çevik bir mekanizma kurma" taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 9-10 Ocak 2023 tarihlerinde Kuzey Amerika Liderler Zirvesi sırasında, fentanil tehdidini ele almak ve öncelikli eylemlere rehberlik etmek için üç ülkenin üst düzey temsilcilerden oluşan bir komite kurmuştu.

ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanilden hayatını kaybediyor

Meksika'da fentanil üretimi ve kaçakçılığı, ülkenin uyuşturucu kartelleriyle mücadelesi açısından önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 5 Nisan'da Çinli mevkidaşı Şi Cinping'den Çin'den yasa dışı yollarla ülkeye getirilen fentanil sevkiyatlarını durdurmak için yardım istemişti.

ABD yönetimi, 30 Mayıs'ta uyuşturucu üretmek için kullanılan ekipmanların uluslararası yayılımına karışan Çin ve Meksika'daki 17 kişi ve kuruluşu ?yaptırım listesine eklemişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ABD'de her gün 150'den fazla kişi, daha çok hap formunda kullanılan fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sentetik ağrı kesici olarak kullanılan fentanilin morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve 2 miligram alındığı takdirde ölümcül olabileceği belirtiliyor.