ABD, Kanada ve Meksika Dışişleri Bakanları Güvenlik ve Ekonomik İşbirliğini Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kanada ve Meksika mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaparak G7 Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik işbirliği ve ekonomik meseleler üzerinde durdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi öncesinde Kanadalı ve Meksikalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Görüşmede Rubio ve Ramon, güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi ve Kuzey Amerika'nın ekonomik güvenlik ve refahının desteklenmesi için atılacak adımlar da dahil olmak üzere G7 Liderler Zirvesi'nin amaç ve hedeflerini ele aldı.

İkili, ayrıca küresel zorlukların aşılması adına yapılacak işbirliği konusunda mutabık kaldı.

Rubio ile Anand arasında yapılan görüşmede de taraflar, ABD ile Kanada arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak, küresel güçlükler konusundaki işbirliğini görüştü.

G7 Liderler Zirvesi, dönem başkanı Kanada'nın ev sahipliğinde, Alberta eyaletinin Kananaskis bölgesinde 15-17 Haziran tarihlerinde düzenleniyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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