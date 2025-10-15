ABD, Kanada İthalatında Yeni Vergiler Uygulamaya Başladı

ABD, Kanada'dan ithal edilen keresteye halihazırda uygulanan yüzde 35'lik vergiye ilaveten yüzde 10 oranında yeni bir gümrük vergisi getirdi.

ABD yönetimi, Kanada'dan ithal edilen keresteye uygulanan yüzde 35'lik vergiye ilaveten yüzde 10 oranında ve Kanada'dan alınan mobilya gibi bazı ürünlere de yüzde 25 oranında ek vergi uygulama kararı aldı.

Kanada'nın British Columbia Eyaleti Başbakanı David Eby, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen ürünlere ilave vergiler koymasına tepki gösterdi.

Eby, "Güneydeki dostlarımızla birlikte çalıştık, birlikte savaştık ancak şu anda Rusya'dan, yani Ukrayna'ya saldırı başlatmış uluslararası bir paryadan bile daha kötü pazar koşullarına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Ek vergilerin sektöre "yeni bir saldırı" anlamına geldiğini belirten Eby, orman sektörüne yönelik tehdidin bir an evvel kaldırılmasını istedi.

Eby, Kanada federal hükümetine, orman endüstrisine mali destek sağlama çağrısında bulundu.

Verilere göre British Columbia, 2024 yılında ABD'ye yaklaşık 5,6 milyar Kanada doları (3,9 milyar ABD doları) değerinde kereste ürünü ve 1,05 milyar Kanada doları tutarında kağıt ve selüloz ürünü ihraç etti.

British Columbia eyaletinde sektörde yaklaşık 100 bin kişi istihdam ediliyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump ile tarifeleri görüşmek üzere Washington'a gitmişti. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kanada buradan çok mutlu ayrılacak." ifadelerini kullanmıştı.