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ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresi uzatıldı

ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresi uzatıldı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasını kararlaştırdı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasını kararlaştırdı.

Edinilen bilgiye göre Kurul, bugünkü toplantısında, AK Parti ve CHP'nin, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 2 gün olarak belirlenen oy verme işlemi süresinin uzatılması yönündeki başvurularını gündeme aldı.

Başvuruları inceleyen YSK, belirtilen ülkelerdeki oy verme süresinin 20-24 Mayıs olarak belirlenmesine karar verdi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel

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