ABD Kamuoyu, Trump'ın İran'a Hava Saldırısını Desteklemiyor

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Yapılan anketlere göre, ABD halkının büyük bir kısmı, Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısını desteklemiyor. Washington Post'un anketinde, katılımcıların %45'i saldırılara karşı çıkarken, CBS News'un anketinde bu oran %56'ya kadar çıkıyor. Ayrıca, halkın çoğunun saldırıların bölgedeki durumu kötüleştireceğinden endişe duyduğu ortaya kondu.

ABD'de yayın yapan bazı basın kuruluşlarının anketlerinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısı kararını desteklemeyenlerin oranının, destekleyenlere kıyasla daha yüksek olduğu ortaya konuldu.

Washington Post gazetesinin 1000 kişinin katılımıyla yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 38'inin ABD saldırılarını desteklediği, yüzde 45'inin ise karşı çıktığı görüldü.

Cbs News basın kuruluşunun 22-24 Haziran tarihlerinde yaptığı anketin sonuçlarında, ABD halkının yüzde 56'sının ülkenin İran nükleer tesislerini hedef alan saldırılarını desteklemediği tespit edildi.

Ankete göre, Demokrat Partili katılımcıların yüzde 87'si söz konusu saldırılara karşı çıkarken, bu oran Cumhuriyetçilerde yüzde 15 olarak kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 44'ü de ABD'nin saldırılarının bölgede "kapsamlı savaşa" yol açacağı endişesini dile getirdi.

CNN anketine katılanların yüzde 56'sı Trump'ın İran'a yönelik hava saldırısı kararını desteklemediğini aktarırken yüzde 44'ü bu kararı onayladığını ifade etti.

Halkın çoğunun, Trump'ın İran'a karşı "güç kullanma" konusundaki kararlarına güven duymadığını belirttiği ankette, katılan her 10 kişiden yaklaşık 6'sı, bu saldırıların İran'dan ABD'ye yönelik tehdidi artıracağından endişe duyduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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