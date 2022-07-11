ABD jeti uçak gemisinden denize düştü ABD'nin Akdeniz'de görevli Harry S. Truman uçak gemisinde konuşlu bir F-18/A savaş uçağının sert rüzgardan dolayı denize düştüğü bildirildi. ABD'nin Akdeniz'de görevli Harry S. Truman uçak gemisinde konuşlu bir F-18/A savaş uçağının sert rüzgardan dolayı denize düştüğü bildirildi. ABD Donanması 6. Filo Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, F/A-18 Super Hornet jetinin 8 Temmuz'da Akdeniz'deki yoğun rüzgar ve şiddetli yağmur nedeniyle konuşlu olduğu Harry S. Truman uçak gemisinden "denize uçtuğu" bildirildi. Olayın geminin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği kaydedilirken, "Beklenmedik ağır hava koşullarında yaşanan olayda bir denizci hafif yaralandı." bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada başka detay verilmedi. Truman uçak gemisi görev grubu aralıktan bu yana Akdeniz'de konuşlu bulunuyor. AA / Kasım İleri - Güncel Güncel Haberler

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