ABD, Japonya'nın Yonaguni Adası'na HIMARS Sistemini Konuşlandıracak

ABD, Japonya'nın güneybatısında Tayvan'a yakınlığıyla bilinen Yonaguni Adası'na ilk kez Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi'ni (HIMARS) konuşlandıracak.

Çin'in Hint-Pasifik bölgesi ve Tayvan Boğazı'nda artırdığı nüfuzu karşısında ABD, bölgedeki "beklenmedik durumlara karşı" Japonya ile koordinasyon vurgusu yapıyor.

Tokyo merkezli Jiji ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu Japonya'nın güneybatısındaki Yonaguni Adası'na ilk kez HIMARS konuşlandıracak.

Konuşlandırma 11-25 Eylül'de ABD Deniz Piyadeleri ile Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) ortak gerçekleştireceği "Resolute Dragon" (Kararlı Ejderha) tatbikatı esnasında yapılacak.

Japonya çevresinde düzenlenen en büyük savunma tatbikatlarından biri kabul edilen "Resolute Dragon", uzak adaların savunulmasına odaklanıyor.

Güneydeki Okinawa eyaletine bağlı Yonaguni, Tayvan'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta ve Japonya'nın en batıdaki adası olarak biliniyor.

Yonaguni Adası'na, potansiyel bir jeopolitik çatışma noktası görülen Tayvan Boğazı'na yakınlığı dolayısıyla bölgede stratejik önem atfediliyor.