ABD, Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Bağlantılı 4 Meksikalı ve 13 Şirkete Yaptırım Uyguladı

ABD yönetimi, "Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)" ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4 Meksika vatandaşı ile Meksika merkezli 13 şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 kişi ve 13 şirketin ülkenin Jalisco eyaletine bağlı Puerto Vallarta kenti ve çevresinde faaliyet gösterdikleri, CJNG ile bağlantılı oldukları bildirildi.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından bu kişi ve şirketlere yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, 4 kişinin kimlikleri Julio Cesar Montero Pinzon, Carlos Andres Rivera Varela, Francisco Javier Gudino Haro ve Michael Ibarra Diaz Jr olarak açıklandı.