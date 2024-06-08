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ABD, İsrailli esirlerin kurtarılmasına destek verdi

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ABD'nin, İsrailli 4 esirin kurtarıldığı operasyona destek verdiği belirtildi. İsrail'deki bir Amerikan birimi, esirlerin kurtarılması çabalarını destekledi ve operasyon üzerinde çalıştı.

ABD'nin, İsrailli 4 esirin kurtarıldığı "operasyona", İsrail'de bulunan bir "Amerikan birimi" aracılığıyla destek verdiği belirtildi.

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, İsrail ordusunun yaptığı ve en az 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü "operasyona" ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yetkili, ABD'nin İsrailli rehinelerin kurtarılmasına destek verdiğini belirterek, "İsrail'deki bir Amerikan birimi, 4 İsrailli esirin kurtarılması çabalarını destekledi ve İsrail güçleriyle operasyon üzerinde çalıştı." ifadesini kullandı.

Amerikalı yetkili, söz konusu desteğin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuyla ilgili açıklamasında, Gazze'de 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü saldırıda 4 İsrailli esirin kurtarılmasını "başarılı bir operasyon" olarak nitelendirmiş ve ABD olarak esirlerin kurtarılmasına yönelik tüm çabaları hem ateşkes müzakereleri hem de "diğer araçlarla" desteklediklerini ifade etmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki bölgede 4 İsrailli esirin kurtarıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 210 kişinin öldüğünü, en az 400 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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