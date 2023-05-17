ABD İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerini normalleştirmek için çalışıyor

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Thomas Nides, ülkesinin İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri normalleştirmek için çalıştığını söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Thomas Nides, ülkesinin İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri normalleştirmek için çalıştığını söyledi.

Israel 24 televizyonuna konuşan Nides, İsrail'in 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas ile ilişkilerini normalleştirmek için vardığı Abraham Anlaşmaları'nda Washington'un arabulucu rolünü hatırlattı.

Nides, Tel Aviv ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda her gün Bahreynliler, Faslılar, BAE'liler, Mısırlılar ve Ürdünlülerle çalıştığını ifade etti.

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarına katılımı genişletmeyi amaçladıklarını vurgulayan ABD'li Büyükelçi, "Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşmeyi görmek istiyoruz ve bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bunu başarmak için İsrail ile birlikte çalışıyoruz." dedi.

Suudi Arabistan veya İsrailli yetkililerden Nides'ın açıklamalarına ilişkin henüz bir yorum gelmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2022 sonunda hükümetini kurduktan kısa süre sonra "Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmeye" çalışacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ise Ocak 2023'te, bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, Suudi Arabistan'ın İsrail ile resmi diplomatik ilişkiler kurmasının ön koşulu olacağını ifade etmişti.