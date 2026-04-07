İran basını: ABD-İsrail'in Tahran'da bir yerleşim yerine saldırısında 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi
ABD ve İsrail'in İran'ın Tahran eyaletindeki Perdis ilçesine düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası enkaza müdahale eden ekipler cenazeleri çıkardı.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail, sabaha karşı Tahran'ın doğusundaki Perdis ilçesinde sivil yerleşim yerine saldırı gerçekleştirdi.
Saldırının ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin, bir binanın enkazından 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin cenazesini çıkardığı aktarıldı.
Yayımlanan görüntülerde yerleşim yerine düzenlenen saldırıda bazı binaların ağır hasar aldığı görüldü.