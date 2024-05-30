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ABD, İsrail'in Refah'taki saldırısını kırmızı çizgi olarak değerlendirmiyor

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ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırının, ABD Başkanı Joe Biden'ın belirlediği kırmızı çizgiyi aşmadığına karar verdi.

ABD yönetiminin, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırının, ABD Başkanı Joe Biden'ın iki ay önce belirlediği "kırmızı çizgiyi" aşmadığına karar verdiği belirtildi.

Politico'nun haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkili, İsrail'in Refah'taki çadır kampına yönelik son saldırısını ve ABD yönetiminin tepkisini değerlendirdi.

Yetkili, Washington yönetiminin, onlarca Filistinli sivilin öldüğü ve yaralandığı saldırının, Biden'ın 9 Mart'ta ilk kez açıkladığı "kırmızı çizgiyi geçmediğini" düşündüğünü aktardı.

"(Refah) Şu ana kadar farklı bir askeri operasyon"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Olayı duyunca hemen İsrail hükümetine ulaşıp olayla ilgili derin endişemizi dile getirdik ve kapsamlı soruşturma yapılması yönünde onları teşvik ettik." ifadesini kullanmıştı.

Refah'taki saldırıların şu ana kadar "Gazze ve Han Yunus'takilerin ölçeğinde olmadığını" savunan Miller, "(Refah) Şu ana kadar farklı bir askeri operasyon." diye konuşmuştu.

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'taki saldırısı "kırmızı çizgiyi" aşmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de Biden'ın "İsrail Refah'a girerse silah yardımını durdurabiliriz" şeklindeki kırmızı çizgisinin aşılıp aşılmadığıyla ilgili sorulara, "İsrail'in son hava saldırısı, nüfusun yoğun olduğu yerlere kapsamlı saldırı" olmadığı iddiasıyla ABD'nin "kırmızı çizgisini geçmedi" şeklinde yanıt vermişti.

"Refah'ta halen kapsamlı kara operasyonu olduğunu düşünmüyoruz. İsrail'in Refah'ı büyük birliklerle ezdiğini görmek istemiyoruz. Halen buna inanıyoruz ve o noktada değiliz." ifadelerini kullanan Kirby, İsrail ordusunun kendileriyle halen güvenilir ve uygulanabilir bir plan paylaşmadığını da sözlerine eklemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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