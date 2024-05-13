Üye Girişi
Haberler

ABD, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı endişesini iletti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı konusundaki ciddi endişelerini yineledi. Sullivan, İsrail'in Hamas'la mücadelesindeki desteğin sarsılmaz olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede ABD olarak İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı konusundaki ciddi endişelerini yineledi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sullivan, İsrailli mevkidaşı Tzachi Hanegbi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sullivan ile Hanegbi, hem Gazze'deki son durumu hem de Refah'a yönelik İsrail tehdidini ele aldı.

Sullivan, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını unutmadıklarını ve Hamas'la mücadelesinde İsrail'e verdikleri desteğin sarsılmaz olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Görüşmede Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına karşı olduğu yönündeki yaklaşımının altını çizdi ve bu konudaki endişelerini İsrail tarafına ilettiklerini belirtti.

Açıklamaya göre, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi ise ABD'nin bu konudaki endişelerini ve mesajlarını dikkate aldıklarını söyledi.

Sullivan ayrıca, Gazze'deki Hamas mensuplarının sivillere zarar verilmeden hedef alınması hususunda "alternatif yöntemler" konusundaki görüşlerini de İsrail tarafına iletti.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Adele Refah Politika Güncel Haberler

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title