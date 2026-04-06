İran'ın güneyinde ABD-İsrail'in saldırılarında petrokimya üretim tesisleri hasar gördü
ABD-İsrail'in İran'ın Aseluye kentindeki Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ndeki petrokimya tesislerine düzenlediği saldırıda önemli hasar meydana geldiği bildirildi. Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi, saldırıda can kaybı olmadığını açıkladı, ancak hasarın boyutu inceleniyor.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Buşehr Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD- İsrail, Aseluye kentindeki petrol tesislerine saldırdı.
Saldırılarda bir dizi petrokimya tesisinin zarar gördüğü ve hasarın boyutunun incelendiği aktarıldı.
İran'da devlete ait Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi, Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi'ndeki bir dizi petrokimya tesisinde saldırı sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Şirketin açıklamasında, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi olmadığı ifade edildi.
ABD- İsrail daha önce de Aseluye'deki petrol tesislerini hedef almış, İran ise Hayfa rafinerisi ile bölgedeki ABD ile ortak petrol tesislerini vurarak saldırıya karşılık vermişti.