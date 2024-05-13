Üye Girişi
Haberler

ABD, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak tanımadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırım olduğuna inanmadığını açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bu konuda İsrail'e karşı açılan soykırım davasında hukuki analizle desteklenen bir sunum yaptıklarını belirtti.

NEW ABD'de Joe Biden yönetimi, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "soykırım olduğuna inanmadığını" açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basın toplantısında konuştu.

Sullivan, yüzde 70'e yakını çocuk ve kadınlardan oluşan 35 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için "Gazze'de olup bitenlerin bir soykırım olduğuna inanmıyoruz. Bu öneriyi kesin bir şekilde reddettiğimiz kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

"Soykırım için niyete odaklanmayı içeren uluslararası kabul görmüş terimi kullanıyoruz." şeklinde konuşan Sullivan, bu konuda UAD'de İsrail'e karşı açılan soykırım davasında hukuki analizle desteklenen bir sunum yaptıklarını da kaydetti.

Sullivan, öte yandan, İsrail'e saldırılarında sivillere zarar vermemek için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulunarak, " İsrail'in masum sivillerin korunması ve refahını sağlamak için daha fazlasını yapabileceğine ve yapması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Beyaz Saray İsrail Politika Güncel Haberler

Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

Bakmadan Geçme

14 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Aston Villa Liverpool maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) A.Villa Liverpool maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Barcelona Real Sociedad maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Barcelona R.Sociedad maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Barcelona Real Sociedad maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Barcelona R.Sociedad maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa Liverpool maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! A.Villa Liverpool maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Barcelona Real Sociedad maçı CANLI izle! 13 Mayıs Barcelona R.Sociedad maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Aston Villa Liverpool maçı CANLI izle! 13 Mayıs A.Villa Liverpool maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Burcu Biricik hamile mi, bebeğinin cinsiyeti ne? Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler bitti mi? Jose Mourinho Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak? Engelliler haftası sözleri ve mesajları! 10-16 Mayıs engelliler haftası mesajları! Engelliler haftası ne zaman, bu hafta mı? Soma davası nedir? Soma'da ne oldu, maden kazasında kaç kişi hayatını kaybetti? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title